Вашингтон, , 06:29 — REGNUM Экс-пресс-секретарь Дональда Трампа в период его президентства Сара Хакаби заняла пост губернатора американского штата Арканзас. Об этом 9 ноября свидетельствуют данные подсчётов голосов избирателей агентства The Associated Press.

Сара Сандерс Voanews.com

Сара Сандерс (Хакаби) является дочерью бывшего губернатора Арканзаса Майка Хакаби, но в период предвыборной кампании она не стала использовать свою девичью фамилию. В борьбе за пост главы штата по числу проголосовавших за неё избирателей она обошла кандидата от демократов Криса Джонса.

Сара Сандерс теперь войдёт в историю США как первая женщина-губернатор штата Арканзас, а также как первая в истории страны дочь бывшего губернатора штата, тоже занявшая этот пост. Её кандидатуру поддержал экс-президент США Трамп.

Агентство Associated Press, называя окончательного победителя выборов, предполагают, что дальнейший подсчёт голосов уже никак не отразится на конечном результате голосования.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по данным CNN, республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США, и практически сравнялись с ними по числу мест в сенате.

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