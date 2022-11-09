Нижние Серги, Свердловская область, 9 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. В Нижнесергинском районе Свердловской области устанавливают обстоятельства смертельного ДТП. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

По данным ведомства, авария произошла вечером 8 ноября на 237 км. трассы Пермь — Екатеринбург. В результате ДТП погибли мужчина и его 11-летний сын. Их автомобиль выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком. Травмы также получил водитель грузовой машины.

Точные обстоятельства произошедшего установят в ходе доследственной проверки. Её проведение взяла на контроль прокуратура Нижнесергинского района.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября в Челябинской области произошло массовое ДТП, в результате которого два человека погибли, ещё пятеро получили травмы.