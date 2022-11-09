Якутск, , 07:08 — REGNUM Взрослым жителям Якутии предлагают отказаться от празднования Нового года на работе. С таким призывом выступил руководитель администрации главы и правительства региона Георгий Михайлов, сообщило ЯСИА.

Новый год Пресс-служба правительства Тверской области

Читайте также: В столице Приамурья из-за спецоперации отменят новогодние салюты

Средства, которые заложены в бюджете на покупку новых праздничных украшений, используют на приобретение экипировки для военнослужащих. Якутск нарядят теми гирляндами и шарами, которые были приобретены в прошлом году. Город украсят, новогодние утренники для детей будут проводиться.

«Однако от корпоративных праздничных мероприятий считаем правильным в этом году воздержаться. В администрации мы уже приняли решение отменить новогодний корпоратив», — отметил Георгий Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Благовещенска Амурской области Олег Имамеев ранее заявил, что украшать город будут, но новогодние фейерверки не состоятся. Новые элементы праздничного убранства также не будут приобретать.