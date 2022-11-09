Якутск, 9 ноября, 2022, 07:08 — ИА Регнум. Взрослым жителям Якутии предлагают отказаться от празднования Нового года на работе. С таким призывом выступил руководитель администрации главы и правительства региона Георгий Михайлов, сообщило ЯСИА.

Пресс-служба правительства Тверской области Новый год

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Средства, которые заложены в бюджете на покупку новых праздничных украшений, используют на приобретение экипировки для военнослужащих. Якутск нарядят теми гирляндами и шарами, которые были приобретены в прошлом году. Город украсят, новогодние утренники для детей будут проводиться.

«Однако от корпоративных праздничных мероприятий считаем правильным в этом году воздержаться. В администрации мы уже приняли решение отменить новогодний корпоратив», — отметил Георгий Михайлов.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Благовещенска Амурской области Олег Имамеев ранее заявил, что украшать город будут, но новогодние фейерверки не состоятся. Новые элементы праздничного убранства также не будут приобретать.