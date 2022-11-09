Москва, , 09:05 — REGNUM Компания «Интерпайп М», которую связывают с киевским олигархом, зятем Леонида Кучмы Виктором Пинчуком, подала в арбитраж Москвы крупный иск к иностранному юрлицу — «Интерпайп Эм. И. Ф. Зет. И» с пропиской в Дубаях. Иск на сумму свыше 2,9 млрд рублей суд пока не принял, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Претензии ООО «Интерпайп М» поданы 7 ноября 2022 года. Сумма — 2 957 434 042,3 рубля.

Ранее ООО также пыталось взыскать с АО «Металлсервис» из Москвы долг по договору поставки от июля 2014 года в размере 111 383 423,26 рубля и почти 5 млн рублей неустойки, но производство по делу в июле 2022 года было прекращено.

В ЕГРЮЛ компания-истец фигурирует с 28 сентября 2005 года, владелец — кипрская компания «Интерпайп Лимитед» (Кипр), чьи бенефициары не раскрываются. Между тем ранее ИА REGNUM в результате анализа деятельности киевских олигархов в России нашло связи компании с зятем Кучмы — Виктором Пинчуком. Ему среди прочего принадлежит группа «Интерпайп». При этом и ООО «Интерпайп-М», и кипрская Interpipe Limited фигурировали в отчётности киевского юрлица в 2019 году с указанием «аффилированные лица».