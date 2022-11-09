Южно-Сахалинск, 9 ноября, 2022, 06:29 — ИА Регнум. На Сахалине администрация Холмска и общественный консультационный совет выполнили очередную заявку мобилизованных по дополнительному обмундированию. Военнослужащим доставили на полигон в Успенском вещи первой необходимости, сообщили в мэрии городского округа.

Иван Шилов, ИА REGNUM Частичная мобилизация

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Заявки на дополнительное обмундирование подают либо сами военнослужащие, либо их семьи. На этот раз мобилизованным привезли теплую обувь, подшлемники, стельки, термобелье, туристические коврики и другие предметы первой необходимости.

Экипировка была закуплена на денежные средства, собранные активными жителями Холмска.

От мобилизованных поступила очередная заявка. Ведётся работа по закупке необходимых бойцам предметов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Сахалине на Успеновском военном полигоне для мобилизованных и добровольцев открыли тренировочную базу, где проходят теоретические и практические занятия по управлению беспилотными летательными аппаратами в боевых условиях.