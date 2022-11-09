Североуральск, Свердловская область, 9 ноября, 2022, 08:34 — ИА Регнум. В Североуральском городском округе Свердловской области с 9 по 11 ноября объявлен траур по бойцам, погибшим в зоне специальной военной операции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе окружной администрации.

Дарья Антонова ИА REGNUM Гвоздики

Дни скорби в Североуральском ГО объявили в связи с гибелью троих земляков. Это первый случай в Свердловской области, когда местные власти таким образом реагируют на печальные известия, приходящие из зоны СВО.

В администрации выразили соболезнования родным и близким защитникам родины. В дни траура в округе отменят все развлекательные мероприятия. Предполагается, что за этот период горожане смогут поочерёдно проститься с земляками.