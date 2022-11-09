Лима, 9 ноября, 2022, 06:30 — ИА Регнум. Правительство Перу снизило прогноз экономического роста на 2022 год с 3,3% до 2,7–3%, сообщил журналистам перуанский министр финансов Курт Бурнео.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Перу

По его словам, такое решение принято из-за замедления мировой экономики и деятельности конгресса, который находится под управлением оппозиции и стремится свергнуть президента республики Педро Кастильо.

Кроме того, как отметил Бурнео, в 2023 году в Перу ожидается экономический рост на уровне 3,1–3,9%. В августе перуанские власти ожидали, что экономика страны вырастет в следующем году на 3,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 ноября оппозиция Перу призвала подкомитет конгресса по конституционным обвинениям отстранить Педро Кастильо от управления страной на пять лет и предъявить обвинение в государственной измене из-за его слов о том, что Перу может помочь Боливии найти выход к морю.