Ноябрьск, Ямало-Ненецкий АО, 9 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В ямальском городе Ноябрьске все семьи участников военной спецоперации получат скидочные карты «Забота». Об этом сообщает управление социальной защиты муниципалитета.

ynao. er.ru Так выглядит дисконтная карта «Забота»

Карты «Забота» — это партийный проект партии «Единая Россия». По данным дисконтным картам семьи военнослужащих из Ноябрьска получают скидки от 3 до 20% в 68 организациях торговли и услуг.

В Ноябрьске карту «Забота» получили более девяти тысяч жителей, которые относятся к 13 льготным категориям граждан. Покупая товары в магазинах предприятий-партнёров проекта или получая услугу, владелец дисконтной карты предоставляет её вместе с документом, подтверждающим категорию.

Отмечается, что подробности о действии данной дисконтной карты и её получении можно узнать на сайте городского управления соцзащиты.