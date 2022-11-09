Анадырь, , 06:30 — REGNUM Губернатор Чукотки Роман Копин 8 ноября встретился с мобилизованных земляками в Чите. Бойцы рассказали о службе, выразили пожелания и поблагодарили жителей региона за поддержку. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Чукотки.

Изучение примера работы дрона в СВО Александр Полегенько © ИА REGNUM

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«К сожалению, прийти на встречу смогли не все, поэтому сразу договорились, что информацию своим товарищам передадут. Вопросов было много, задавали и «за того парня», личные просьбы. Всё взяли в работу. Это не первая встреча, и дальше будут ещё — встретимся со всеми. Обсудили вопросы быта, оснащения, организации боевой подготовки. Порадовало, что нет никаких проблем с питанием, отзывы хорошие. Лично посетил столовую, казарму, учебные классы и даже стрельбища и полигон, на которых проходили занятия, без предупреждения. Уточнили, в чём нужна наша поддержка. Работаем с командованием над решением озвученных вопросов.

Защитникам доставили комплекты экипировки, зимних вещей. Пригодятся на службе. Выдачу организует командование на месте. А ещё привезли парням чукотской тушёнки из оленины. Своих не бросаем», — рассказал Копин.

Губернатор добавил, что 9 ноября прилетит во Владивосток, где также служат земляки.

Как сообщало ИА REGNUM, командный пункт Объединённой группировки войск в зоне проведения спецоперации ВС РФ проинспектировал 8 ноября российский министр обороны Сергей Шойгу.