Стаханов, ЛНР, , 05:59 — REGNUM Обстрел ракетами из РСЗО HIMARS города Стаханова в Луганской Народной Республике (ЛНР) был зафиксирован со стороны киевских боевиков. Об этом 9 ноября сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева (СЦКК) в своём телеграм-канале.

Донбасс Иван Шилов © ИА REGNUM

Обстрел со стороны ВСУ был произведён в 23:50 мск 8 ноября. Киевские боевики выпустили две ракеты с помощью реактивной системы залпового огня HIMARS. Информация о возможных пострадавших и повреждениях инфраструктуры уточняется.

Реактивная система залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) поставляется в Киев из США. Она разработана американскими компаниями BAE Systems и Lockheed Martin и производится с 2003 года.

Ранее ИА REGNUM сообщало об обстреле ВСУ здания Донецкой железной дороги (ДЖД) в городе Донецке из американской системы залпового огня HIMARS.

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