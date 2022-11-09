Эр-Рияд, 9 ноября, 2022, 05:59 — ИА Регнум. Правительство Саудовской Аравии на прошедшем 8 ноября заседании приняло решение о значительном увеличении допустимого срока пребывания в королевстве по однократной визе — с одного до трёх месяцев. Об этом сообщает Saudi Press Agency.

(сс) Francisco Anzola Саудовская Аравия

Отмечается, что данное решение распространяется на однократные визы, выдаваемые для посещения страны с любыми целями.

Правила, касающиеся обладателей транзитных виз, также подверглись изменениям. Срок действия таких виз теперь увеличен до трёх месяцев, они позволяют находиться на территории королевства 96 часов без уплаты дополнительных сборов.

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