Магадан, , 05:59 — REGNUM Зампредседателя Госдумы РФ Алексей Гордеев («Единая Россия») провёл рабочую встречу с губернатором Магаданской области Сергеем Носовым. Стороны обсудили изменения в ФЗ «О рыболовстве», который готовят ко второму чтению в Госдуме. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Колымы.

Продажа рыбы Дарья Драй © ИА REGNUM

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Алексей Гордеев напомнил, что законопроект будет доработан с учетом мнений представителей рыбной отрасли.

По его словам Сергея Носова, отмечается значительный рост объёма инвестиций в развитие рыбохозяйственного комплекса. По заказу магаданских рыбаков строится четыре рыбопромысловых судна стоимостью 12 млрд рублей, обеспечивается модернизация береговых производств. Совокупные инвестиции в развитие составляют порядка 30 млрд рублей.

«Магадан — единственный морской порт с круглогодичной навигацией на северо-востоке страны, находящийся вблизи наиболее продуктивного промыслового района. В примагаданской акватории добывается около 800 тыс. тонн водных биоресурсов, а объём рыбопереработки в год составляет 87, 8 тыс. тонн», — добавил Носов.

Губернатор также сказал, что на Колыме реконструируют терминал рыбного порта. Планируется увеличить количество судозаходов с 20 до 30 раз в год. Объём переработки рыбной продукции в год составляет 56 тыс. тонн. Этот показатель также планируется увеличить в 2,6 раза.

Как сообщало ИА REGNUM, Госдума приняла во втором и третьем чтениях закон, который устанавливает новые размеры ставок сбора за пользование объектами водных биоресурсов.