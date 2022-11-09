Панама, , 05:59 — REGNUM Суд Панамы вызвал двух бывших президентов страны Рикардо Мартинелли и Хуана Карлоса Варелу на допрос по делу об отмывании денег, касающегося расследования в отношении бразильской компании Odebrecht. Об этом сообщила в своем микроблоге панамская национальная прокуратура.

Флаг Панамы Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Всего в рамках процесса на допрос были вызваны 36 человек. В эту группу, помимо экс-президентов, входят шесть бывших министров, а также чиновники, бизнесмены и другие лица.

Вместе Мартинелли суд привлек его сыновей — Рикардо и Луиса, которые в мае были приговорены американскими властями к 3 годам тюрьмы за причастность к отмыванию денег, организованного руководством Odebrecht.

С 2020 года обоим экс-президентам запрещено покидать Панаму из-за ведущегося против них расследования.

Как сообщало ИА REGNUM, 28 июля Рикардо Мартинелли написал о том, что собирается участвовать на выборах панамского лидера в 2024 году.

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