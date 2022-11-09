Бейрут, , 05:59 — REGNUM Власти Ливана намерены провести вакцинацию жителей против холеры после выявления очагов заболевания в стране, заявил глава ливанского минздрава Фирас Абиад в ходе пресс-конференции.

Безмолвный разбойник. Холера. Гравюра

«Удалось быстро предотвратить эпидемию благодаря новому оснащению в медицинских центрах, прививкам и закупкам вакцин», — заявил он.

Предполагается, что в течение трех недель в Ливане привьют против холеры около 600 тыс. жителей. Таким образом, власти планируют охватить 70% жителей, находящихся в группе риска по этому заболеванию. Позднее республика получит еще 1,5 млн доз препаратов, чтобы завершить кампанию по вакцинации.

К настоящему времени в Ливане подтвердили 2 722 случая заболевания холерой. От болезни в республике скончались 18 человек. При этом первые очаги заболевания выявили в начале октября 2022 года. Отмечается, что впервые с 1993 года в Ливане произошла вспышка холеры.