Вашингтон, , 05:43 — REGNUM Республиканцы опередили демократов на выборах в палату представителей Конгресса США, и практически сравнялись с ними по числу мест в сенате. Такой результат 9 ноября опубликовал телеканал CNN, опираясь на собственные подсчёты.

Выборы launedekeg.wordpress.com

Согласно данным телеканала, по результатам предварительных подсчётов, кандидаты от Республиканской партии набрали уже 60 мест в палате представителей Конгресса США против 28 мест у кандидатов от Демократической партии. Для большинства в палате представителей и контроля над ней одна из партий должна получить 218 мест из имеющихся 435.

В сенате, где переизбираются на треть состава, демократы получили 36 мест против 35 у республиканцев. Чтобы получить контроль над сенатом, Республиканская партия должна получить 51 место, а правящей Демократической партии требуется 50 мест, учитывая, что за них при равном количестве голосов отдаёт свой голос вице-президент США Камала Харрис.

CNN предполагает, что дальнейший подсчёт голосов не повлияет на общий результат выборов.

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