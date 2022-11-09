Североморск, Мурманская область, 9 ноября, 2022, 05:43 — ИА Регнум. Экипажи корабельных вертолётов Ка-27 армии ВВС и ПВО Северного флота (СФ) ВМФ России отработали посадку на палубу тяжёлого атомного ракетного крейсера «Пётр Великий», выполняющего в Баренцевом море учебно-боевые задачи. Об этом сообщает пресс-служба СФ на сайте Минобороны РФ.

Mil.ru Ка-27

Пять экипажей за время дневной лётной смены выполнили более 10 посадок на вертолётную площадку крейсера на ходу. Самостоятельную посадку и взлёт с «Петра Великого» под контролем опытных товарищей выполнил и молодой пилот Ка-27.

пресс-служба СФ «В ходе отработки посадок и взлётов с борта крейсера экипажи вертолётов показали высокое мастерство и способность грамотно анализировать информацию, поступающую от навигационных устройств вертолёта и корабля».

Как сообщало ИА REGNUM, тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» Северного флота 1 ноября вышел в Баренцево море «для отработки плановых учебно-боевых задач».

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