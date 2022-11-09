Москва, 9 ноября, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В арбитраж Москвы от кредитора поступил крупный финансовый иск, адресованный «дочернему активу» американской компании Hewlett Packard Enterprise (HP), — ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз». Претензии пока судья к производству не принял и дату первого заседания не определил, передаёт ИА REGNUM.

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Иск от крупного продавца компьютерами — ООО «О-Си-Эс-Центр» поступил в суд 31 октября 2022 года. Сумма заявленных претензий — 1 438 079 144,01 рубля. Детали спора пока не раскрывались.

В ЕГРЮЛ ООО «Хьюлетт Паккард Энтерпрайз» фигурирует с 2015 года, владелец — частная компания с ограниченной ответственностью «Хьюлетт-Паккард Зе Гаага Б. В.» (Нидерланды).

Напомним, в июне 2022 года Hewlett Packard Enterprise заявила о том, что сворачивает бизнес в России и Белоруссии. Продажи продукции компании были приостановлены ещё в феврале.