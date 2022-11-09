Петропавловск-Камчатский, 9 ноября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. На Камчатке под осенний призыв в армию попадут более 300 человек. В военкомате края заверили, что срочники не будут направляться в зону проведения специальной военной операции в защиту Донбасса, сообщили в правительстве региона.

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Осенний призыв в армию стартовал в крае с 1 ноября. В целом план по срочникам для региона снижен. Большинство призванных будут направлены в воинские части Камчатки.

«Хочу заверить всех граждан, что в воинские части на территории Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, а также в зону проведения специальной военной операции военнослужащие по призыву направляться не будут», — сказал исполняющий обязанности военного комиссара по Камчатке Евгений Бортников.

В четырёх отдаленных районах края осенний призыв в армию проводиться не будет — это Карагинский, Олюторский, Пенжинский и Алеутский районы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Калининграде в рамках осеннего призыва первую часть призывников отправили на Балтийский флот.