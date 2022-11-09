Сургут, Югра, 9 ноября, 2022, 08:28 — ИА Регнум. В Сургуте (ХМАО) потратят на зимнее оформление города свыше 8 млн рублей. С подрядчиком горадминистрация уже определилась, сообщается на сайте госзакупок.

zakupki. gov.ru Световая консоль для украшения Сургута

На два ледовых городка будет затрачено 6,7 млн рублей. Первый разместится на Центральной площади Сургута и будет обустроен в тематике мультфильма «Трое из Простоквашино», второй — возле Свято-Троицкого собора на пересечении улиц Мира и Островского и будет оформлен в стиле народных игрушек.

Световые консоли для украшения Сургута обойдутся мэрии в 1,5 млн рублей. Они будут представлять собой спирально-круговую праздничную композицию.

Отметим, что новогоднее украшение Сургута в 2021 году по данным сайта госзакупок обошлось городской казне в 14,1 млн рублей.

Сургут является экономической столицей Ханты-Мансийского автономного округа. Здесь проживают около 396 тыс. человек.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, несколько городов ХМАО в 2022 году отказались от помпезной встречи Нового года. В Ханты-Мансийске, Нижневартовске, Югорске и Урае сократили траты на фейерверки и праздничное оформление муниципалитетов.