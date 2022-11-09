Вашингтон, , 05:44 — REGNUM Соединенные Штаты при действующем президенте страны Джо Байдене превратились в «большой жирный провал», заявил бывший глава Белого дома Дональд Трамп телеканалу NewsNation.

Трамп Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша страна к настоящему моменту утратила доверие. Она утратила свое очарование. Все потеряно. Наша страна сейчас — большой жирный провал. Над нами смеются во всем мире», — заявил он.

Ранее экс-президент США Дональд Трамп заявил, что в ряде городов страны фиксируются масштабные сбои на избирательных участках в ходе промежуточных выборов в американский Конгресс. Он призвал своих сторонников протестовать, если власти на местах будут заподозрены в фальсификации голосования.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший глава Белого дома Дональд Трамп пообещал сделать важное заявление в штате Флорида 15 ноября. Деталей политик не предоставил. Ряд американских СМИ считают, что Трамп намерен объявить о выдвижении кандидатом на президентские выборы 2024 года в США.