Москва, 9 ноября, 2022, 05:44 — ИА Регнум. В среду, 9 ноября, в Москве облачно, местами небольшой дождь, туман, температура воздуха до +7… +9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

Вячеслав Синкевич Осенний клён

В ночь на 10 ноября в столице облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, температура воздуха +7… +9 °C.

Ветер юго-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 749 (+1) мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале +5… +10 °C днём. Ночью — +4… +9 °C.

В четверг, 10 ноября, днём в столице ожидается +7… +9 °C, по области +4… +9 °C, облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, атмосферное давление 750 (+1) мм рт. ст. Ночью в регионе ожидается +4… +9 °C, небольшой дождь, по области местами умеренный.

Как сообщало ИА REGNUM, повышенный «жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и Подмосковье на среду, 9 ноября, из-за ожидаемого тумана.