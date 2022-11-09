Катманду, , 05:44 — REGNUM Не менее шести человек стали жертвами землетрясения, которое произошло 9 ноября на западе Непала, сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

Землетрясение Martin Luff

В районе Доти оказались разрушены восемь домов. Еще пятеро местных жителей получили серьезные травмы.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 ноября (8 ноября 23:27 мск) в 22 км от непальского города Дипаял было зафиксировано землетрясение магнитудой 5,6.

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