Владивосток, , 05:45 — REGNUM Во Владивостоке продолжается ремонт дворовых территорий. По 144 адресам они уже полностью закончены, ещё по 19 — в стадии завершения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Двор Ярослав Чингаев © ИА REGNUM

Читайте также: В Приморье в 2022 году обновили более 500 парков, скверов и дворов

Так, среди отремонтированных дворов — двор на Бородинской, 9. Здесь не только уложили свежий асфальт, но и установили новую систему водоотведения.

Придомовая дорога на улице Горийской, 1 теперь заасфальтирована, сделаны новый бордюр и тротуары.

Ещё несколько дворовых дорог отремонтировали на улицах 50 лет ВЛКСМ, 22, Башидзе, 16, Борисенко, 66, Черемуховой, 28, Адмирала Юмашева, 20 а и 20 б.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приморье завершено благоустройство 526 общественных пространств — комфортных мест стало больше благодаря трём программам.