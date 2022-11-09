Грозный, 9 ноября, 2022, 05:13 — ИА Регнум. Киевские боевики полностью истощены и исчерпали себя как военная сила. Такое заявление сделал глава Чечни Рамзан Кадыров 8 ноября в своём телеграм-канале.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рамзан Кадыров

Как пишет Кадыров, на фоне успехов чеченских бойцов ему жаль только простой народ, проживающий на территории б. УССР.

«Жители стали невольниками натовской политики и никак не могут изменить ситуацию в своей стране», — поясняет глава Чечни.

По словам Кадырова, ВСУ как военная сила уже истощены и исчерпали себя, поэтому на Западе пополняют ряды киевских боевиков за счёт наёмников. Глава Чечни уточняет, что это обстоятельство даже обрадует бойцов, так как они хотят видеть в качестве противника профессионалов.

«Бороться с простыми рабочими, которых Зеленский гоняет на передовые, даже как-то неловко было», — отметил Кадыров.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что глава Чечни Кадыров назвал лживой вражеской пропагандой слухи о гибели под Лисичанском «сотен чеченских бойцов».