Пекин, 9 ноября, 2022, 08:19 — ИА Регнум. Высокопоставленный чиновник сферы национальной безопасности Вашингтона заявил, что США хотят возобновить переговоры по обороне с Китаем, но вполне вероятно, что Китай будет следить за конкретными заявлениями и действиями США, а не реагировать немедленно, считают аналитики, передает 8 ноября газета Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Советник по национальной безопасности США Джейк Салливан заявил 7 ноября, что США хотят вернуть связь между военными Китая и США в «в нужное русло», что, по его словам, может «помочь создать больше стабильности и снизить риск недопонимания», сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP).

Ранее в августе, в рамках контрмер после провокационного визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на остров Тайвань, Китай приостановил переговоры. Механизм диалога в определенных областях между правительствами еще не возобновлен. Заявление Салливана является последним в недавней серии позитивных сигналов от высших должностных лиц США, адресованных Китаю, после того как напряженность в китайско-американских отношениях возросла с августа.

1 ноября Белый дом заявил, что официальные лица Китая и США «все еще работают над организацией личной встречи» между главами двух стран во время саммита G20 на Бали в конце этого месяца. Эта информация не была подтверждена китайской стороной. В сентябре представитель США по климату Джон Керри также призвал Китай возобновить двусторонние переговоры, чтобы «предотвратить кризис глобального потепления», сообщает Reuters.

Китай прекратил эти диалоги, чтобы защитить свой суверенитет, предоставив США то, что считается «периодом охлаждения», заявил Global Times эксперт по международным отношениям Китайской академии общественных наук Люй Сян.

«Китай не может улыбаться перед лицом крупной провокации. Но реакция Китая была очень сдержанной и не вводила ограничений на нормальную экономическую деятельность», — сказал Люй

Во время трехмесячной приостановки китайско-американских переговоров в этих областях США четко ощутили риски ситуации, отметил эксперт. Кроме того, Китай продемонстрировал свои оборонительные возможности в ходе недавних учений.

«Министерство обороны США, должно быть, серьезно рассматривает последствия сохраняющейся напряженности в отношениях с Китаем», — отметил Люй, добавив, что Китай вряд ли будет напрямую прислушиваться к заявлениям некоторых официальных лиц США, но будет внимательно наблюдать и рассматривать их.

По его словам, еще предстоит оценить, в какой степени заявление Салливана отражает мнение правительства США, отметив, что также неясно, какие коррективы во внешней политике внесет Белый дом после промежуточных выборов. Хотя Китай будет ожидать позитивного отношения со стороны США, он не будет слишком сильно на это полагаться, но продолжит наблюдать, сказал он.

28 октября член Госсовета КНР и министр иностранных дел Китая Ван И встретился с послом США в Китае Николасом Бернсом, продемонстрировав позитивный настрой и ожидания в отношении развития китайско-американских отношений.

Ни Китай, ни США не могут изменить друг друга, на США должны прекратить попытки иметь дело с Китаем с позиции силы и прекратить попытки подавлять и сдерживать развитие Китая, подчеркнул Ван. По его словам, международное сообщество в целом надеется на стабильное развитие китайско-американских отношений, на что Бернс ответил, что США готовы укреплять связи с Китаем, улаживать разногласия и развивать сотрудничество.

Китай по-прежнему надеется улучшение отношений, но США не отказались от своих усилий по подавлению Китая в некоторых областях. Китай будет продолжать наблюдать за ситуацией до тех пор, пока США не сделают более искренних заявлений и не предпримут шаги, чтобы рассеять предыдущее негативное влияние, заявили наблюдатели. Представитель Министерства иностранных дел Китая Мао Нин заявила в октябре, что для возобновления соответствующих коммуникаций должны быть благоприятные условия и благоприятная атмосфера.