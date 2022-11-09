Вашингтон, , 05:13 — REGNUM Американский олигарх Илон Маск продал часть своих акций компании Tesla на общую стоимость $4 млрд. Об этом свидетельствуют данные американской комиссии по ценным бумагам и биржам.

Илон Маск Michelle Andonian

Уточняется, что предприниматель продал 19,5 млн акций автопроизводителя. Общая сумма, вырученная Маском от продажи ценных бумаг, составила около $4 млрд.

Как сообщало ИА REGNUM, состояние Илона Маска упало ниже $200 млрд из-за колебания стоимости акций корпорации Tesla. Отмечалось, что ценные бумаги этой компании начали терять в цене после того, как стало известно о намерениях олигарха приобрести социальную сеть Twitter. Покупка новой компании обошлась Маску в $44 млрд.

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