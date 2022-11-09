Вашингтон, , 05:14 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) объявило о переносе с 14 на 16 ноября запуска к Луне сверхтяжёлой ракеты-носителя Space Launch System (SLS) с космическим кораблём Orion из-за приближающегося к району старта тропического шторма «Николь». Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба ведомства.

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NASA «NASA продолжает наблюдать за тропическим штормом «Николь» и решило перенести запуск миссии Artemis 1 на среду, 16 ноября, в ожидании безопасных условий для возвращения сотрудников к работе, а также проверок после прохождения шторма».

Миссия Artemis 1 (в рамках программы Artemis) предполагает беспилотный полёт корабля Orion вокруг Луны и его возвращение на Землю. На втором этапе на орбиту Луну должен будет доставлен корабль с экипажем на борту. Третий этап предполагает высадку астронавтов на Луну в 2024 году, а в перспективе — пилотируемый полёт к Марсу в середине 2030-х годов.

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