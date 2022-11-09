* Моргенштерн — запрещённая в России организация

Москва, , 08:58 — REGNUM Рэпер Алишер Моргенштерн (*физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) вышел из числа владельцев ООО «Кайф», которое ранее фигурировало в СМИ в связи со скандалом. В едином госреестре юрлиц с 8 ноября 2022 года он не числится собственником компании, которая работает в сфере общественного питания, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

В ООО фигуранту принадлежало 50% доли. Ещё столько же было у его бизнес-партнёра — Эдуарда Попова, который с 8 ноября 2022 года является единственным собственником.

Сама компания создана 25 июня 2020 года. По итогам 2021 года ею указана выручка в размере 142,6 млн рублей при чистой прибыли — 9,8 млн рублей.

В мае 2022 года компанию по иску департамента торговли и услуг города Москвы привлекли к административной ответственности за «деятельность по розничной продаже алкогольной продукции без соответствующей лицензии».

Как сообщало ИА REGNUM, рэпер ранее был признан иностранным агентом и включён в соответствующий реестр. В ЕГРЮЛ за ним числится также статус индивидуального предпринимателя в сфере развлекательной деятельности.