Таллахасси, США, , 05:14 — REGNUM Действующий губернатор американского штата Флорида Рон Десантис одержал победу на выборах и сохранил пост главы региона. Об этом сообщает газета The New York Times со ссылкой на результаты подсчета голосов.

Рон Десантис Government of Florida

По ее данным, Десантис в ходе голосования набрал 58,2%. Его соперник из Демократической партии США Чарли Крист набрал 41,2% голосов. При этом газета не исключает, что Десантис в будущем может выдвинуться в качестве кандидата в президенты США в 2024 году. Отмечается, что экс-глава Белого дома Дональд Трамп проголосовал за Десантиса на губернаторских выборах.

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре губернатор Флориды Рон Десантис назвал лицемерами политиков, критиковавших его решение о высылке 50 нелегальных мигрантов в элитные места проживания в США. По его словам, критиков не беспокоили случаи с массовой гибелью нелегалов у границы.