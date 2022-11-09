Чжухай, Китай, 9 ноября, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Новейшая модель в китайском семействе беспилотных летательных аппаратов Wing Loong дебютирует на 14-й Китайской международной авиационной и аэрокосмической выставке в Чжухае в провинции Гуандун на юге Китая, сообщила Авиационная промышленная корпорация КНР, передает 8 ноября газета China Daily.

Mil.news.sina.com.cn Беспилотный летательный аппарат Wing Loong II Pterodactyl I

Обладая увеличенной дальностью полета, большой грузоподъемностью и множеством функций, Wing Loong 3 является продуктом мирового класса в категории сверхпрочных, средневысотных и долговечных военных беспилотных летательных аппаратов, сообщил государственный оборонный конгломерат.

Разработанный и построенный компанией AVIC Chengdu беспилотный летательный аппарат Wing Loong 3 имеет длину 12,2 метра, высоту 4,3 метра и размах крыльев 24 метра. Он имеет девять точек крепления полезной нагрузки и может нести до 16 ракет и бомб. Главный конструктор Wing Loong 3 Чжоу И сказал, что при взлетном весе около шести метрических тонн, беспилотник является самым тяжелым в своем роде в Китае.

«Wing Loong 3 способен выполнять межконтинентальные операции, включая наблюдение или разведку на больших расстояниях, удары по чувствительным ко времени целям и длительное воздушное патрулирование. В дополнение к военным задачам, он может играть полезную роль в широком спектре гражданских миссий, таких как измерение атмосферы, ретрансляция сигналов и аварийно-спасательные работы», — сказал он.

В настоящее время компания работает над созданием мощностей по массовому производству Wing Loong 3, сообщает AVIC. Отставной научный сотрудник Академии военных наук Народно-освободительной армии Китая Ду Вэньлун сказал, что Wing Loong 3 характеризуется большой дальностью полета и широким спектром вариантов вооружения.

По его словам, беспилотник способен поражать несколько целей на суше или на море за одну операцию, обладая выдающейся эффективностью удара. Основные предшественники нового самолета — Wing Loong 1 и 2 — очень популярны на мировом рынке вооружений и были проданы во многие страны.

По данным экспертов в области вооружения, пользователи беспилотных летательных аппаратов серии Wing Loong находятся в основном в Африке и на Ближнем Востоке, включая Нигерию, Египет и Объединенные Арабские Эмираты. Некоторое количество Wing Loong 1 также было экспортировано в Сербию.

Директора China National Aero-Technology Import and Export Corp, дочерней компании AVIC и крупнейшего экспортера продукции авиационной обороны в Китае, заявили, что беспилотники серии Wing Loong получили международную известность благодаря своим хорошим возможностям и боевым достижениям.

Помимо военных заказчиков, AVIC также присматривается к гражданскому рынку и построила несколько гражданских моделей на базе боевых дронов Wing Loong 2 и Wing Loong 10 для реагирования на чрезвычайные ситуации, ретрансляции связи, прогнозирования погоды и других операций государственной службы.