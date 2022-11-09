Лондон, 9 ноября, 2022, 05:14 — ИА Регнум. Британский банкир, член династии Ротшильдов Эвелин де Ротшильд скончался на 92-м году жизни, сообщает газета The New York Times.

Герб Ротшильдов

По ее данным, банкир скончался 7 ноября в Лондоне. Его семья также подтвердила газете смерть де Ротшильда.

Ранее, в 2021 году, скончался глава совета директоров Edmond de Rothschild Holding Бенджамин де Ротшильд. Он ушел из жизни в возрасте 57 лет в Швейцарии.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее финансовая компания Ротшильдов Rothschild & Co подготовила план по превращению Грузии в финансовый хаб. Предполагалось, что проект привлечет инвестиции и создаст новые рабочие места.