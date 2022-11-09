Тяньцзинь, Китай, 9 ноября 2022, 08:09 — REGNUM Первые прямые рейсы между Китаем и Сербией должны стартовать уже 9 декабря вылетом рейса из Белграда в Тяньцзинь с запланированным прибытием в международный аэропорт Биньхай 10 декабря, сообщает газета China Daily.

Самолет авиакомпании Air Serbia
Самолет авиакомпании Air Serbia
(сс) Mark Harkin

Регулярные еженедельные рейсы Air Serbia будут вылетать из Белграда по субботам, а обратные рейсы будут выполняться из Тяньцзиня по воскресеньям, сообщили в аэропорту. Согласно сообщению WeChat-аккаунта «Радио Тяньцзиня», на новых рейсах будет перевозиться до 240 пассажиров. А осуществляться они будут самолетами Airbus A330-200, самым большим самолетом такого рода в парке Air Serbia.

Президент Сербии Александр Вучич заявил местным СМИ на прошлой неделе, что новые рейсы — это большая новость. В 2020 и 2021 годах медицинские материалы, включая сырье для вакцин против COVID-19, были доставлены авиакомпанией Air Serbia из аэропорта Тяньцзиня для Сербии.