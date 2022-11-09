Катманду, 9 ноября, 2022, 04:53 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 5,6 было зарегистрировано сейсмологами на западе Непала. Об этом 9 ноября сообщает Геологическая служба США.

Землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы в 23:27 мск. Эпицентр находился в 22 км на северо-восток от города Дипаял, где проживает около 23 тыс. человек (регион Судурпашим-Прадеш).

Очаг землетрясения залегал на глубине 15,7 км. Информация о возможных пострадавших и разрушениях не поступала.

Ранее ИА REGNUM сообщало о землетрясении магнитудой 4,8 в канадском арктическом регионе Нунавут.