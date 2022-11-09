Пекин, 9 ноября, 2022, 08:23 — ИА Регнум. США готовятся к дальнейшему хаосу и расколу, поскольку республиканцы с высокой вероятностью инициируют процесс импичмента президента США Джо Байдена, если смогут вернуть контроль над палатой представителей, считают китайские эксперты, после того как американцы завершат голосование на промежуточных выборах в атмосфере интенсивного партийного соперничества, сообщает 9 ноября газета China Daily.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай и США

Выборы, которые рассматриваются как разминка перед президентскими выборами 2024 года, не только изменят баланс сил двух партий, но и повлияют на мир. Китайские эксперты предупредили, что администрация Байдена, скорее всего, усилит свое присутствие на международной арене и продолжит противостоять Китаю и оказывать на него давление после разочарования в Конгрессе.

Многие политические наблюдатели предсказывали, что Республиканская партия выиграет по крайней мере в одной из палат Конгресса и создаст «массовую красную волну». По данным американских СМИ, по состоянию на вечер 7 ноября избиратели уже подали более 42 млн бюллетеней.

Выступая перед CNN за два дня до промежуточных выборов, лидер Республиканской партии в палате представителей Кевин Маккарти, который, вероятно, станет следующим спикером палаты представителей в случае победы республиканцев, изложил план Республиканской партии по сокращению государственных расходов и началу «тщательного расследования» в отношении администрации Байдена.

Согласно отчету Washington Post, политики Республиканской партии считают, что существуют различные проблемы, которые могут сделать Байдена мишенью для импичмента, включая хаотичный вывод войск из Афганистана, мораторий на репатриацию из-за пандемии COVID-19, несоблюдение иммиграционных законов и предотвращение пересечения границ, а также действия сына Джо Байдена Хантера Байдена на территории бывшей УССР.

Аналитики считают, что начало процедуры импичмента Байдена является высоковероятным, поскольку это «политическая расплата» за «вооруженный импичмент» демократов бывшему президенту Дональду Трампу. То, что демократы, такие как спикер палаты представителей Нэнси Пелоси, сделали с Трампом, республиканцы, вероятно, сделают с Джо Байденом в будущем, заявил Global Times доцент Китайского университета Жэньминь в Пекине Дяо Дамин.

Но даже если Республиканская партия победит в Сенате, она вряд ли получит поддержку 67 сенаторов — или двух третей палаты, которые необходимы для вынесения обвинительного приговора, сказал Дяо, отметив, что «Республиканская партия хочет, чтобы Байден жил с ярлыком «подвергнутый импичменту». По словам Диао, импичмент — это «ядерный вариант» для Конгресса против президента, «но с 2016 года обе партии безрассудно злоупотребляют такой властью в результате их ожесточенных крысиных бегов».

СМИ сообщили, что если республиканцы получат контроль над палатой представителей, они могут прекратить расследование против Трампа в связи с беспорядками на Капитолийском холме и направить увеличительное стекло на Байдена. Некоторые республиканцы в Конгрессе даже пригрозили ФБР возможным прекращением финансирования

«Мы, вероятно, увидим, как республиканцы в Конгрессе будут настаивать на расследованиях в отношении действующего президента Джо Байдена, в то время как на местном уровне демократы продолжают настаивать на расследованиях в отношении Трампа», — сказал Дяо, отметив, что система США стала инструментом, который служит орудием борьбы обеих партий.

Перед лицом внутреннего хаоса в США некоторые союзники США выразили обеспокоенность по поводу международных побочных эффектов хрупкой и нестабильной демократии в Америке. Ссылаясь на бывшего правительственного чиновника, газета Japan Times заявила, что теперь настала очередь США испытывать недостаток стабильности, преемственности и предсказуемости, а это означает, что Японии необходимо быть «проворной, гибкой и способной к адаптации». Газета также отмечает, что «многие японцы сейчас задаются вопросом, можно ли по-прежнему полагаться на Америку как на образец для всего мира».

Немецкое издание Der Spiegel обеспокоено тем, что промежуточные выборы принесут больше изоляционизма в стиле Трампа в палату представителей, которая будет меньше интересоваться европейской безопасностью, а это означает, что европейцев призовут взять на себя больше ответственности.

«Как видно из опыта последних президентов США, после неудач на промежуточных выборах они, как правило, проявляют большую активность во внешних делах. Таким образом, администрация Байдена, скорее всего, сделает что-то, что, по их мнению, отвечает жизненно важным стратегическим интересам избирателей, чтобы привлечь внимание», — сказал эксперт из Пекина Global Times на условиях анонимности.

Демократическая партия Обамы потеряла контроль над палатой представителей после промежуточных выборов 2010 года, и американские войска объявили об убийстве бен Ладена в мае 2011 года. После того как Республиканская партия Трампа проиграла палату представителей на промежуточных выборах 2018 года, в июне 2019 года был опубликован отчет об Индо-Тихоокеанской стратегии, за которым последовал саммит по демилитаризованной зоне между Кореей и США в 2019 году.

Байден также пойдет по этому пути, возможно, еще больше продвинув Индо-Тихоокеанскую стратегию и укрепив Индо-Тихоокеанскую экономическую структуру на предстоящем саммите АТЭС, укрепив свои клики, сказал эксперт. По его словам, уравновешивание неопределенности и нестабильности, ощущаемых его союзниками, уверенностью в конфронтационной конкуренции с Китаем может быть тем, чего ищет Байден, особенно учитывая, что конкуренция с Китаем является одной из немногих областей двухпартийного консенсуса.

Политика Байдена по отношению к Китаю в будущем может быть немного более «республиканской», с более очевидным идеологическим уклоном в ментальность холодной войны… например, путем взаимодействия с союзниками в областях, где существует двухпартийный консенсус, и дальнейшего противостояния Китаю по так называемым ценностям, полагают эксперты.

«Разногласия между Китаем и США могут еще больше усилиться, в то время как сотрудничество может ослабнуть», — заметил Дяо отметив, что США могут также еще больше усилить военное сотрудничество с сепаратистскими властями острова Тайвань с помощью новых политических провокаций, что сделает тайваньский вопрос более заметным камнем преткновения в двусторонних отношениях.