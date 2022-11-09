Мелитополь, , 04:40 — REGNUM Удар нанесли киевские боевики по Васильевскому колледжу Мелитопольского государственного университета (МГУ) имени Макаренко в Запорожской области. Об этом 9 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Мелитополь Александр Полегенько © ИА REGNUM

Как рассказал Рогов, удар по учебному заведению был нанесён артиллерией 122 калибра. Произошло прямое попадание снарядов в здание. В опубликованной видеозаписи уточняется, что ударов было два.

Первый снаряд, по словам Рогова, разорвался возле фасада здания, второй снаряд попал в крышу. В результате в здании выбиты стёкла в окнах и повреждена кровля. Пострадавших в результате обстрела нет.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что по словам Рогова, в рядах ВСУ воюют неонацисты и польские наёмники.

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