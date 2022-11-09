Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Действующий сенатор от Республиканской партии Тим Скотт лидирует в ходе промежуточных выборов в Конгресс США. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов, представленных телеканалом Fox News.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным обработки 15,73% бюллетеней, Скотт набирает 60,79% голосов. Его соперник из Демпартии США пока получил лишь 39,21% голосов. Также действующий сенатор-республиканец Марко Рубио лидирует в штате Флорида. В этом регионе США уже обработали 80,8% бюллетеней, Рубио получил 56,63% голосов.

Всего по итогам предварительного подсчета, согласно данным Fox News, республиканцы лидируют в шести штатах, демократы — в трех. Также Республиканская партия пока может рассчитывать на 31 место в палате представителей, демократы — на 18.