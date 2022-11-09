Северо-Курильск, Сахалинская область, 9 ноября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Курильский вулкан Эбеко, расположенный на острове Парамушир в семи километрах от Северо-Курильска, выбросил столб пепла высотой 3,1 километра. Об этом 8 ноября сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические изменения.

(сс) amanderson2 Вид на вулкан Эбеко

Камчатская группа реагирования на вулканические изменения «Шлейф распространился в восточном направлении на расстояние более пяти километров… от вулкана».

По мнению вулканологов, выброс пепла представляет опасность для полётов вблизи Эбеко.

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