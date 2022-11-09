Пекин, , 08:07 — REGNUM Семь работников по профилактике эпидемии из района Ланьшань города Линьи провинции Шаньдун в Китае были административно задержаны из-за их конфронтации с жителями жилого сообщества, говорится в уведомлении районного отделения полиции, сообщает 8 ноября агентство Синьхуа.

Коронавирус в Китае zhizhou deng

Семь человек из общины в округе обвиняются в том, что они таскали по земле и избивали местных жителей. Инцидент произошел в 16:00 по местному времени 8 ноября. Подробности о противостоянии не разглашались.

В уведомлении полиции говорится, что органы общественной безопасности будут пресекать незаконное и преступное поведение, которое ущемляет безопасность граждан и другие права и интересы, и приложат все усилия для поддержания социальной гармонии и стабильности.