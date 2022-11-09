Кейптаун, , 04:41 — REGNUM Один рабочий погиб в результате обрушения на руднике по добыче золота Tshepong в ЮАР, сообщила на своем сайте южноафриканская компания Harmony Gold, которая владеет объектом.

Шахта DariuszSankowski

Инцидент произошел еще 7 ноября недалеко от города Одендаалсрус (провинция Фри-Стейт). Руководство компании начало внутреннее расследование в связи со случившемся.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале октября на северо-востоке Гвинеи произошел обвал на руднике по добыче золота, который унес жизни восьми шахтеров.

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