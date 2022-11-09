Москва, , 09:06 — REGNUM В арбитраж Москвы от Роскосмоса поступил крупный финансовый иск, ответчиком в котором является АО «Ипромашпром» — проектный институт для предприятий ракетно-космической промышленности. Претензии на более чем 161 млн рублей суд пока к производству не принял и дату первого заседания не назначил, передаёт ИА REGNUM.

Суд Иван Шилов © ИА REGNUM

Иск подан госкорпорацией 7 ноября 2022 года. Сумма заявленного требования составляет 161 831 936,64 рубля. Детали пока не сообщались, но стороны связывают между собой несколько госконтрактов, в том числе на ведение авторского надзора на объекте «Реконструкция и техническое перевооружение стендовой базы (2 очередь) ФКП «Научно-испытательный центр ракетно-космической промышленности».

Напомним, ранее госкорпорация обратилась с двумя финансовыми претензиями к ракетно-космической корпорации «Энергия», разрабатывающей пилотируемые космические системы. С ответчика требуют более 166,5 млн рублей.