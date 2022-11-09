Ляонин, Китай, 9 ноября, 2022, 08:16 — ИА Регнум. Бывший заместитель председателя провинциального комитета Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) по провинции Ляонин Лю Гоцян был приговорен к смертной казни с отсрочкой на два года за получение взяток на сумму около 352 млн юаней ($54,2 млн), сообщает 8 ноября газета China Daily.

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Народный суд первой инстанции города Тяньцзиня также пожизненно лишил Лю политических прав и конфисковал все его личное имущество. Арестованное имущество и денежные средства должны быть возвращены и переданы в государственную казну, а остальные активы должны быть возвращены дополнительно.

После двухлетней отсрочки вынесения смертного приговора его тюремный срок может быть заменен пожизненным заключением без дальнейшего сокращения или условно-досрочного освобождения, что означает, что он останется за решеткой до конца своей жизни.

С 2006 по 2016 год Лю использовал свои должности вице-губернатора и заместителя председателя провинциального комитета НПКСК по провинции Ляонин, чтобы помогать другим департаментам и частным лицам в ведении бизнеса, утверждении проектов, получении финансовых средств и продвижении по службе, говорится в сообщении суда. С 2008 по 2020 год Лю получил около 352 млн юаней, и он еще не получил 49 млн юаней украденных денег, когда его арестовали.

Лю признался в своих преступлениях и активно возвращал украденные товары, что привело к предусмотренному законом снисхождению, говорится в сообщении суда. Суд впервые заслушал его дело в августе 2021 года, когда он сделал свое последнее заявление и признал свою вину в суде.

69-летний Лю, уроженец провинции Ляонин, попал под следствие в июле 2020 года. Он был исключен из партии за серьезные нарушения партийной дисциплины и закона в январе 2021 года. Его дело было передано в прокуратуру для рассмотрения и судебного преследования в марте 2021 года.