Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Президент США Джо Байден продлил ещё на год действие в отношении Ирана так называемого режима чрезвычайного положения с односторонними санкциями. Об этом 8 ноября сообщает пресс-служба Белого дома.

США и Иран Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам Байдена, отношения Соединённых Штатов с Ираном «пока не нормализованы», а «процесс выполнения» так называемых алжирских соглашений между странами от 19 января 1981 года «продолжается».

Джо Байден «По этой причине национальный режим чрезвычайного положения, объявленный 14 ноября 1979 года, а также введённые тогда… меры должны продолжать оставаться в силе и после 14 ноября 2022 года… Я продлеваю действие национального режима чрезвычайного положения в отношении Ирана на один год».

Напомним, указ №12 170 был подписан президентом США Джимми Картером 14 ноября 1979 года в ответ на захват американских заложников в Тегеране. Распоряжение американскому министерству финансов блокировать все официальные иранские авуары, включая счета в банках США по всему миру, фактически положило начало многолетней экономической войне против Ирана.

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