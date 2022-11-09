Вашингтон, , 04:41 — REGNUM Возможность проведения масштабных наступательных операций в зимний период на территории бывш. УССР маловероятно из-за неблагоприятных погодных условий, заявил заместитель шефа Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе встречи с вашингтонской группой военных обозревателей.

Пентагон Иван Шилов © ИА REGNUM

По его мнению, интенсивность боевых действий на территории б. УССР зимой ощутимо спадет. При этом Кол не исключил, что эта ситуация может как подтолкнуть киевский режим к переговорам с Россией, так и просто привести к перегруппировке военных подразделений.

«Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух сценариев», — добавил он.

Кол также намекнул, что отсутствие масштабных боевых действий может создать возможности для дипломатического диалога между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации России по обороне Виктор Бондарев назвал абсурдом условия Зеленского для переговоров Москвы с киевскими нацистами. По его словам, Россия не будет отказываться от своих исконных территорий, которые были отчуждены киевскими властями в 1990-е годы.