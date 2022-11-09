Вашингтон, 9 ноября, 2022, 04:41 — ИА Регнум. Возможность проведения масштабных наступательных операций в зимний период на территории бывш. УССР маловероятна из-за неблагоприятных погодных условий, заявил заместитель шефа Пентагона по политическим делам Колин Кол в ходе встречи с вашингтонской группой военных обозревателей.

Иван Шилов ИА REGNUM Пентагон

По его мнению, интенсивность боевых действий на территории б. УССР зимой ощутимо спадет. При этом Кол не исключил, что эта ситуация может как подтолкнуть киевский режим к переговорам с Россией, так и просто привести к перегруппировке военных подразделений.

«Полагаю, что речь пойдет о какой-то комбинации этих двух сценариев», — добавил он.

Кол также намекнул, что отсутствие масштабных боевых действий может создать возможности для дипломатического диалога между Киевом и Москвой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава комитета Совета Федерации России по обороне Виктор Бондарев назвал абсурдом условия Зеленского для переговоров Москвы с киевскими нацистами. По его словам, Россия не будет отказываться от своих исконных территорий, которые были отчуждены киевскими властями в 1990-е годы.