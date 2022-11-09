Пекин, 9 ноября, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Премьер Госсовета КНР Ли Кэцян прибыл в международный аэропорт Пномпеня, столицы Камбоджи, 8 ноября, чтобы начать свой первый зарубежный визит с начала пандемии COVID-19, сообщает газета China Daily.

Kremlin.ru Ли Кэцян

Во время своего шестидневного пребывания в Камбодже он примет участие в серии встреч лидеров по вопросам сотрудничества в Восточной Азии и совершит официальный визит в саму Камбоджу. Отметив, что в регионе и мире происходят глубокие и сложные изменения, Ли сказал в аэропорту, что Китай надеется, что встречи лидеров будут сосредоточены на развитии и сотрудничестве, поддержании многосторонности и свободной торговли, а также на повышении взаимной выгоды.

Он призвал страны Восточной Азии совместно сохранять безопасные и бесперебойные глобальные промышленные цепочки поставок, объединить усилия для решения глобальных проблем и придать новый импульс региональной экономической интеграции, а также миру, стабильности, развитию и процветанию в регионе и за его пределами.

Находясь в Камбодже, Ли примет участие во встрече между Китаем и странами-членами Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), во встрече Китая, Японии, Южной Кореи и стран АСЕАН, а также в 17-м Восточноазиатском саммите.

Премьер Госсовета также сказал, что Китай и Камбоджа являются близкими соседями с глубокой традиционной дружбой, и отметил, что взаимовыгодное сотрудничество между двумя странами продолжает развиваться. Он выразил надежду, что его визит укрепит результаты в построении китайско-камбоджийского сообщества с общим будущим, чтобы принести больше пользы двум странам и их народам.

Во время своего официального визита Ли встретится с королем Нородомом Сихамони и проведет переговоры с премьер-министром Хун Сеном. Он также станет свидетелем подписания документов о двустороннем сотрудничестве и посетит мероприятия, посвященные открытию скоростной автомагистрали Пномпень-Сиануквиль и передаче храма Та-Кео, который был восстановлен при содействии Китая.