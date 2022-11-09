Абакан, 9 ноября, 2022, 08:26 — ИА Регнум. Уполномоченный по правам человека в Хакасии Андрей Шулбаев сообщил о том, что военнослужащего из республики удалось вернуть из плена укронацистов.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

По словам омбудсмена, уроженец Хакасии был в числе освобождённых граждан России по обмену военнопленными. Сейчас он находится в РФ. Информация об этом передана его родственникам — матери и супруге.

Шулбаев подчеркнул, что дальнейшие действия будут предприняты в зависимости от состояния военнослужащего. «Это либо медицинская помощь, либо его возврат непосредственно домой. А там уже будем смотреть, состояние какое у него», — цитирует омбудсмена «Республиканская телевизионная сеть».

Как сообщало ИА REGNUM, калужанин, принимавший участие в спецоперации на территории б. УССР, оказался в плену укронацистов. Солдата удалось вызволить из вражеского плена.

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