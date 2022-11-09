Канберра, 9 ноября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что положительно относится к идее провести встречу с председателем Китая Си Цзиньпином. Об этом глава австралийского правительства сказал 9 ноября на пресс-конференции в Канберре.

Bidgee Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз

По его словам, власти страны «работают над организацией ряда переговоров». Альбанезе собирается в ближайшее время принять участие в ряде саммитов, включая собрание лидеров стран «Большой двадцатки» (G20), которое пройдет с 15 по 16 ноября в Индонезии.

При этом Си тоже будет присутствовать на этом саммите.

Как сообщало ИА REGNUM, в июле глава МИД КНР Ван И заявил, что Китай готов «перекалибровать» отношения с Австралией на основе взаимного уважения между властями обеих стран.