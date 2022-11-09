Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Россия и Китай начали активно наращивать золотой запас из-за недоверия к финансовой и внешней политике США, заявил публицист Дэвид Фиклинг в материале для агентства Bloomberg.

Золото

По его данным, только за сентябрь 2022 года центральные банки различных стран мира скупили около 400 метрических тонн драгоценного металла. Как правило, такие объемы золота продаются в течение одного года.

«В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», — подчеркнул публицист.

Фиклинг указал, что наиболее высокие темпы наращивания золотого запаса зафиксированы в Китае, России и Саудовской Аравией. Колумнист считает, что поводом к этому послужило обострение отношений с Соединенными Штатами.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве России Елена Соколова заявила, что увеличение закупок золота центральными банками различных стран объясняется ростом инфляции в мире. Также эксперт не исключила, что другим поводом для покупки золота является возможное обесценивание иных активов.