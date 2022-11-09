Китай и Россия начали скупать золото из-за утраты доверия к США — Bloomberg
Вашингтон, 9 ноября, 2022, 04:42 — ИА Регнум. Россия и Китай начали активно наращивать золотой запас из-за недоверия к финансовой и внешней политике США, заявил публицист Дэвид Фиклинг в материале для агентства Bloomberg.
По его данным, только за сентябрь 2022 года центральные банки различных стран мира скупили около 400 метрических тонн драгоценного металла. Как правило, такие объемы золота продаются в течение одного года.
«В мире, где доверять нельзя никому, имеет смысл подстелить себе золотую соломку», — подчеркнул публицист.
Фиклинг указал, что наиболее высокие темпы наращивания золотого запаса зафиксированы в Китае, России и Саудовской Аравии. Колумнист считает, что поводом к этому послужило обострение отношений с Соединенными Штатами.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее доцент департамента банковского дела и монетарного регулирования финансового факультета финуниверситета при правительстве России Елена Соколова заявила, что увеличение закупок золота центральными банками различных стран объясняется ростом инфляции в мире. Также эксперт не исключила, что другим поводом для покупки золота является возможное обесценивание иных активов.